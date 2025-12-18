El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, con una descripción general de "Cubierto" en la mayoría de los periodos. A partir de la tarde, se espera un incremento en la probabilidad de lluvias, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la llegada de precipitaciones.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 89% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será ligera al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un aumento significativo en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 4 mm en las horas de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero aumenta a un 35% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a la población que se prepare para las condiciones cambiantes y que tome las medidas necesarias para mantenerse secos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.