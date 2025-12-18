El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la cobertura nublada aumentará, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y aumentando hasta alcanzar un 100% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean significativas a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana no presentarán lluvias, pero a partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las mismas. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 8 mm, con lluvias intermitentes que podrían ser más intensas en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de O Porriño necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente durante las horas de mayor viento.

A pesar de las condiciones adversas, es importante recordar que el tiempo puede cambiar rápidamente. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales de meteorología y estar preparados para cualquier eventualidad. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que hoy será un día típico de invierno en O Porriño, donde la precaución y la preparación son clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.