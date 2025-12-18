Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Durante la mañana, las posibilidades de lluvia son bajas, con un 20% de probabilidad entre las 00:00 y las 07:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia se incrementará hasta un 100%, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias significativas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 5 mm, con chubascos que podrían ser intensos en algunos momentos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 45 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas expuestas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, con ligeras variaciones. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando el termómetro podría descender a los 12 grados.

Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia y el viento. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución al desplazarse. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, haciendo de este un día típico de invierno en la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.

