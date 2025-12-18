El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes, que se mantendrá constante a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las lluvias comenzarán de manera ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las horas críticas de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Nigrán necesiten paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener precaución, sobre todo en áreas expuestas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en zonas abiertas, lo que podría afectar a la movilidad y a la seguridad de quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 87% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Esta combinación de alta humedad y viento puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que es recomendable vestirse en capas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se espera una baja probabilidad de tormentas eléctricas, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y un viento notablemente fuerte. Los residentes deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias que podrían complicar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.