El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también indica que las condiciones son propicias para la precipitación. A lo largo del día, se espera que la lluvia sea un factor constante, comenzando con lluvias escasas en la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 7 mm, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, cuando se anticipa la mayor actividad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que significa que es muy probable que los residentes de Mos necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Además, existe una probabilidad del 25% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que el día avance, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con un ligero descenso hacia la noche, donde se espera que baje a alrededor de 11 grados. La combinación de la alta humedad, las temperaturas frescas y la lluvia constante creará un ambiente invernal, típico de esta época del año en la región.

Los residentes de Mos deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias intensas y tormentas. Se recomienda tomar precauciones al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.