El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la nubosidad durante la madrugada, donde se espera un periodo poco nuboso entre la 1:00 y las 3:00 a.m. Sin embargo, a partir de las 3:00 a.m., la situación cambiará, y el cielo se tornará muy nuboso, manteniéndose así hasta el final del día.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde. Durante la mañana, no se anticipan lluvias, pero a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se prevé que las primeras gotas comiencen a caer alrededor de las 12:00 p.m., con una precipitación acumulada de 0.1 mm. A partir de la 1:00 p.m., la lluvia se intensificará, alcanzando hasta 2 mm en las horas siguientes. La tarde será especialmente húmeda, con un total de 8 mm de lluvia esperados entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, mientras que en la tarde se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y aumentando hasta un 100% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero aumentará a un 25% en la tarde, especialmente entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m., cuando las condiciones serán más propensas a la actividad eléctrica. Los residentes de Moraña deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y vientos fuertes, y se recomienda tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.