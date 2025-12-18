El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y alcanzando hasta un 100% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este aumento en la humedad también está relacionado con la probabilidad de precipitaciones, que se incrementará significativamente a partir de la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas en las primeras horas, pero a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 100%, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas siguientes.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 38 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Este viento puede generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas, podrían ser notables, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sur, lo que contribuirá a la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 25% durante la tarde, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas. Sin embargo, la principal preocupación será la lluvia, que se espera que sea más intensa en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo húmedas y frescas, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras. Los residentes de Mondariz deben prepararse para un día mayormente cubierto y húmedo, con la posibilidad de lluvias significativas en la tarde y la noche. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.