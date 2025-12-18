El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en total. La lluvia será más intensa en la tarde, con un pico de hasta 3 mm entre las 17:00 y 18:00 horas. Esto se traduce en un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que puede afectar el confort al estar al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente durante la mañana y la tarde. La velocidad del viento del sur alcanzará hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las rachas más fuertes se producirán entre las 14:00 y las 16:00, con velocidades que podrían superar los 40 km/h. Esto podría afectar actividades al aire libre y es recomendable tener precaución, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Moaña se presenta como un día gris y húmedo, con temperaturas frescas y un viento notable. Las precipitaciones serán la característica más destacada, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para un día de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.