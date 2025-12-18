El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% en las horas de la tarde. Las lluvias comenzarán a ser más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm hacia el final del día. Esto se traduce en un ambiente húmedo, con la humedad relativa alcanzando niveles altos, que rondarán el 94% en las horas de la tarde. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Meis lleven paraguas y se preparen para condiciones de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en las primeras horas del día, pero podría incrementarse a un 25% en la tarde, especialmente durante los períodos de lluvia más intensa. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.