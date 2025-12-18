El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 a 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad continúe, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, ya que se espera un incremento en la intensidad de las lluvias, con acumulados que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas pico, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Meaño se enfrenten a un tiempo lluvioso durante la tarde. Además, existe un 15% de probabilidad de tormentas en este mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 39 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 64 km/h, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, los residentes de Meaño deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán por la tarde y un viento notable que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de lluvia y viento puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.