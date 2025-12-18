El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con periodos de lluvia que se intensificarán a medida que avance la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 55 km/h en rachas, predominando del sur. Esto generará un ambiente fresco y, en ocasiones, incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de alta humedad y viento puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a ser significativas a partir de la tarde. Se prevé que la lluvia sea constante, acumulando hasta 6 mm en total, con picos de hasta 16 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Marín experimenten lluvias durante este periodo.
Además, existe un 30% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo.
En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a medida que avance la tarde y un viento fuerte que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas por la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.
