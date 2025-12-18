El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frío, acentuada por la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 11 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque no será constante, podría generar momentos de incomodidad, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevén ráfagas que oscilarán entre los 23 y 49 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán de intensidad variable, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 4 mm en la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando ligeramente a un 20% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos, aunque es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente y estar preparados para las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.