El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto con lluvia escasa" en algunos periodos. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde, donde se prevén lluvias más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada de una humedad relativa alta, que alcanzará hasta el 98% en los momentos más húmedos del día. Esto puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas en las primeras horas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm. Sin embargo, a partir del periodo 14, la situación cambiará drásticamente, con acumulaciones de hasta 4 mm de lluvia en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias significativas durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur con rachas que alcanzarán hasta los 73 km/h en los momentos más intensos, especialmente en la tarde. Esto puede generar condiciones de mal tiempo, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 15% entre las 13:00 y las 19:00, y hasta un 20% en la última parte del día. Esto sugiere que, aunque no se esperan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas acompañando las lluvias.

En resumen, el 18 de diciembre en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a medida que avance el día, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda estar preparado para condiciones invernales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y fuertes rachas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.