El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo de la jornada, se prevé que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 88% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que los habitantes de A Guarda sientan un ambiente más invernal de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se intensifiquen las lluvias, con acumulados que podrían llegar a los 7 mm. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, pero será en las horas de la tarde cuando la lluvia se vuelva más constante, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 19 y 24 km/h, alcanzando rachas de hasta 52 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero se incrementa a un 30% durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un tiempo más inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.