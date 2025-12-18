El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de incomodidad. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a ser más significativas a partir de la tarde. Durante la mañana, las lluvias serán escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. Se prevé que las lluvias aumenten, alcanzando hasta 5 mm en las horas de la tarde, con un pico de 2 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Gondomar se enfrenten a lluvias continuas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del sur, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A pesar de las condiciones adversas, es importante que los ciudadanos de Gondomar se preparen adecuadamente para el día. Se recomienda llevar paraguas y ropa impermeable si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. Además, se sugiere tener precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera pueden verse afectadas por la lluvia y el viento.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente cubierto, con lluvias significativas a partir de la tarde, temperaturas frescas y vientos fuertes del sur.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.