El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 8 grados que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y alcanzando hasta un 96% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la probabilidad de precipitaciones aumentando considerablemente. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia será baja, con valores de precipitación que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, a partir del mediodía, la situación cambiará drásticamente, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, alcanzando hasta 5 mm en total durante el día.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 14 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% de posibilidad de tormentas eléctricas en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que añade un elemento de incertidumbre a la previsión meteorológica. Es aconsejable que los residentes estén atentos a las actualizaciones del tiempo y tomen precauciones si planean salir durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:02, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La noche se presentará fría, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 8 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.