El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá la nubosidad, aunque se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la tarde, donde se prevé que las lluvias sean más intensas. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 12:00, con una acumulación de hasta 0.1 mm. A partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, con un incremento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 6 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 62 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 30-40 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de factores meteorológicos sugiere que es un día ideal para actividades en interiores, ya que las condiciones exteriores serán adversas.
A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, y las lluvias continuarán, aunque con una intensidad ligeramente menor. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 10-11 grados, y la probabilidad de tormentas será baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, aumentando a un 25% en las horas nocturnas.
En resumen, A Estrada experimentará un día muy nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.
