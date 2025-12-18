El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 15% de cobertura en el cielo, lo que dará paso a un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance el día, la situación se mantendrá con cielos cubiertos, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación aumentará significativamente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. A medida que el día avance, la temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también es indicativo de la inminente llegada de lluvias, que se prevén a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y se espera que las lluvias sean moderadas, acumulando entre 2 y 8 mm a lo largo de la tarde y la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al salir.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 25% de posibilidad de que se produzcan en las últimas horas del día. Esto podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la intensidad de las lluvias y un descenso en la temperatura.

En resumen, los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias esperadas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.