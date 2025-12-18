El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer alrededor de las 07:00, con acumulaciones que se estiman en 0.1 mm. Sin embargo, a medida que el día progrese, las precipitaciones se intensificarán, alcanzando hasta 5 mm entre las 14:00 y las 18:00, y se espera que se registren hasta 2 mm más en las horas posteriores. La lluvia será más intensa en la tarde, con un total acumulado que podría llegar a 7 mm.

La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Este nivel de humedad también puede generar niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 61 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 18:00, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 15% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de lluvia intensa y viento fuerte, especialmente durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.