El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que durante la tarde se alcance un máximo de 11 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará con fuerza a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta un 93%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, sobre todo para aquellos que son sensibles a la humedad. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicien lluvias, con una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán moderadas, acumulando alrededor de 4 mm en total durante el día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 14:00 horas, y se intensificarán hacia la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 21:00 horas, cuando se espera la mayor cantidad de precipitación.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán rachas de viento del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 51 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente durante la tarde y la noche, cuando el viento se intensificará.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad. La temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 9 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se preparen para un día fresco y lluvioso, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.

