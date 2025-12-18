El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una serie de intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se espera que la lluvia comience a ser más intensa a partir del periodo de las 15:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas pico. La precipitación será más significativa entre las 19:00 y las 21:00, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Durante este tiempo, los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia moderada a fuerte.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, alcanzando niveles del 90% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante los momentos de lluvia. Los vientos más fuertes se esperan entre las 12:00 y las 15:00, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto y la lluvia persistirá, aunque con una ligera disminución en la intensidad hacia la medianoche. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Los habitantes de Cangas deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o buscar actividades bajo techo.

