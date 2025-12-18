El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad se intensifique, con la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados . Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cambados vestirse adecuadamente para el tiempo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, especialmente en las horas de la tarde, con un 97% de humedad relativa en su punto máximo. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean significativas a lo largo del día. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer en la mañana, acumulando hasta 0.1 mm. Sin embargo, a medida que el día avanza, se anticipa un aumento en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 73 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 61 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento fuerte podría hacer que el tiempo se sienta más frío, por lo que se aconseja a todos que tomen precauciones y se preparen para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.