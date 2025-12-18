El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

Hoy, 18 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a disfrutar de un ambiente acogedor en interiores. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades en espacios cerrados o para disfrutar de un paseo abrigado. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día alcance hasta 6 mm, lo que indica que es probable que se presenten lluvias moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, así que es importante tener precaución.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se escucha el suave sonido de la lluvia. Si se decide salir, no olvide llevar un paraguas y vestirse adecuadamente para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.