El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se prevé que las lluvias se intensifiquen, alcanzando hasta 16 mm en las horas pico, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este intervalo, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría y contribuir a un ambiente inestable. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas y el viento, podría resultar en un tiempo bastante incómodo, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias significativas a partir de la tarde y vientos fuertes. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas en las horas críticas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.