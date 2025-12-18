El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que el estado del cielo será "cubierto" en la mayoría de los periodos, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se prevé un incremento en la probabilidad de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica que puede verse afectada por el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en los periodos más críticos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también es indicativo de la inminente posibilidad de precipitaciones, que se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Barro experimentará lluvias a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se estima que la precipitación podría alcanzar hasta 8 mm en el periodo de la tarde, lo que coincide con un aumento en la probabilidad de lluvia, que se sitúa en un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias serán acompañadas de momentos de intensidad variable, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en los momentos más intensos. Esta situación podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja al inicio del día, pero se incrementa a un 25% en la franja horaria de la tarde y noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias que se intensificarán hacia la tarde y noche. Se aconseja a la población que se prepare para condiciones cambiantes y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.