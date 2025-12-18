El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante todo el día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad del sol será escasa, ya que se espera que el cielo permanezca cubierto, con periodos de lluvia intermitente. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir del mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se prevén lluvias escasas en las primeras horas, pero a partir de la tarde, la intensidad de la lluvia aumentará, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Baiona necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más activas del día. Esto no solo contribuirá a una sensación de frío, sino que también podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo.

En términos de tormentas, la probabilidad de que se produzcan es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 15% entre las 13:00 y las 19:00, y hasta un 25% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los residentes deben prepararse para un día de mal tiempo, con temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.