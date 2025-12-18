El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con descripciones que van desde "Cubierto" hasta "Cubierto con lluvia escasa" en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia que comenzarán a ser más significativos a partir de la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé que la temperatura descienda nuevamente a 11 grados, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará niveles altos, llegando hasta el 91% en las horas de la tarde.
La precipitación será un factor importante a considerar hoy. Se anticipa que a partir de las 18:00 horas, la lluvia se intensificará, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de As Neves experimenten lluvias durante este periodo.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 73 km/h, lo que podría generar condiciones de viento incómodas y potencialmente peligrosas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen al aire libre.
La combinación de alta humedad, temperaturas frescas y viento fuerte puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío y la incomodidad que puede generar el tiempo invernal.
En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia caer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.
