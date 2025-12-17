El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el panorama, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque se mantendrán algunas nubes. La temperatura oscilará entre los 6 y 11 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando picos del 85% a media mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Predominarán las direcciones del este y noreste, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas centrales, alcanzando su máxima velocidad de 13 km/h entre las 14:00 y 15:00 horas.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el temor de mojarse.

La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia. La combinación de nubes altas y temperaturas frescas puede hacer que la tarde sea ideal para paseos tranquilos, siempre que se tenga en cuenta la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para el 17 de diciembre de 2025 se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento moderado, condiciones que invitan a disfrutar de la belleza del paisaje gallego en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.