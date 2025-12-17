El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 74% y el 87% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con ligeros aumentos en la tarde, aunque sin llegar a materializarse en forma de lluvia.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. En las horas de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las ráfagas de viento serán más notables en las zonas costeras, donde se recomienda tener precaución, especialmente para quienes realicen actividades náuticas o paseos por la playa.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes característicos de la ría de Arousa. Sin embargo, la combinación de nubes altas y la humedad puede dar lugar a un cielo grisáceo, lo que podría desanimar a algunos a salir. A pesar de esto, la falta de precipitaciones y el viento moderado permitirán que los habitantes de Vilagarcía disfruten de un día sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, el 17 de diciembre se presenta como un día fresco y nublado en Vilagarcía de Arousa, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.