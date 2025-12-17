El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 00:00 hasta las 19:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura y un ambiente gris. A partir de las 20:00, se prevé un ligero cambio, con la aparición de períodos poco nubosos, aunque las nubes altas seguirán presentes.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día frío, con valores que oscilarán entre los 4 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 4 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas más frías.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% a las 00:00 y descendiendo ligeramente a un 78% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al momento de salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas en Vilaboa. Durante todo el día, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que significa que no se esperan chubascos ni tormentas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente en la tarde, con un 15% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones generales sugieren que el día se mantendrá seco.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h a las 21:00. Este viento ligero puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será frío y mayormente nublado, con temperaturas que no superarán los 12 grados y sin previsión de lluvias. Se recomienda abrigarse adecuadamente y disfrutar de la jornada con precaución ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.