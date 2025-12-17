El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con nubes que dominarán el panorama, especialmente en las horas centrales.

La temperatura oscilará entre los 4 y 10 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% en la mañana y bajando ligeramente a un 72% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene en un 10% en las horas de la tarde, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, el tiempo se mantendrá seco, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.