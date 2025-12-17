El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una ligera disminución a 8 grados hacia las 2 de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 73% y el 93% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registrará un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan acumulaciones relevantes. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

La visibilidad será buena, pero la combinación de nubes altas y la humedad podría dar lugar a un ambiente algo gris y opaco. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 19:00, y se espera que se mantengan en torno a esa cifra hasta el final del día.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias, el frío y el viento pueden hacer que las condiciones no sean las más agradables. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento. En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.