El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con una ligera variación en la nubosidad, pero sin cambios significativos en las condiciones climáticas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 11 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más tempranas del día. Se recomienda a los habitantes de Valga vestirse adecuadamente para el frío, especialmente si planean salir por la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles de hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede generar niebla en algunas áreas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades en las primeras horas y un leve aumento a un 10% en la tarde, aunque esto no implica que se anticipen lluvias. Por lo tanto, los residentes pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto proporcionará un alivio moderado a las temperaturas frescas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente de manera significativa.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que se mantendrán en un rango moderado y sin precipitaciones esperadas. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.