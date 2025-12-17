El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Tui se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 19:00, se mantendrá esta condición, lo que podría dar lugar a una atmósfera grisácea, aunque sin precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos, lo que sugiere que no se esperan sorpresas en forma de chubascos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y los 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A mediodía, se alcanzará el pico de 11 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 16 km/h. Predominará el viento del norte, que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, especialmente entre las 09:00 y las 16:00, cuando se alcanzarán los 16 km/h.

No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque algo gris. La visibilidad será buena, y aunque el sol no brillará con fuerza, la ausencia de lluvia permitirá realizar actividades al aire libre con precaución ante el frío y el viento. En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo abrigado o de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.