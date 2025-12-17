El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 19:00, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan tormentas.

Las temperaturas en Tomiño oscilarán entre los 4 y los 12 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 7 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo a 5 grados entre las 04:00 y las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 10 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán a primera hora de la mañana, alcanzando hasta 19 km/h, y se espera que disminuyan a medida que avance el día. A partir de las 12:00, el viento se tornará más suave, con velocidades de entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

La salida del sol se producirá a las 08:56, mientras que el ocaso será a las 18:05, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos acercamos al invierno. A pesar de la predominancia de nubes, no se anticipan condiciones climáticas adversas, lo que permitirá a los habitantes de Tomiño disfrutar de un día fresco y tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.