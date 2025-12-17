El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% a las 00:00 y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 72% en las horas centrales. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los valores de temperatura, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se esperan chubascos que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente en la tarde, aunque sigue siendo baja.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 8-12 km/h en la tarde. La racha máxima de viento se registrará a las 18:00, alcanzando los 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Soutomaior, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la vista del sol en ciertos momentos. La salida del sol se producirá a las 08:57 y se pondrá a las 18:03, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para el 17 de diciembre de 2025 se caracterizará por nubes altas, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con una sensación térmica más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.