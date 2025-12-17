El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con nubes altas dominando el panorama.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas en torno a los 5 grados, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar un tanto fría, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se prevé, que rondará entre el 65% y el 100% a lo largo del día. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, aunque con la presencia constante de nubes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la bruma y la niebla que se han reportado en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A medida que se acerque la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La combinación de nubes altas, bruma y viento suave ofrecerá un ambiente típico de invierno, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible disminución de la visibilidad en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.