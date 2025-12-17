El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la descripción del estado del cielo se mantendrá constante, con nubes altas predominando en todos los periodos. A partir de las 20:00 horas, se espera un cambio en la cobertura, con un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso en las horas nocturnas.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, comenzando con mínimas de 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre 6 y 12 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% y alcanzando picos del 94% en las horas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se mantiene en niveles bajos. Las probabilidades de tormenta son nulas, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo, aunque algo gris.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos, siempre con abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.