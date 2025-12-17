El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad y hacer que los desplazamientos sean más complicados. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 7 grados , lo que, junto con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo con nubes altas, aunque la bruma persistirá en algunos momentos. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, lo que permitirá que los habitantes de Salvaterra de Miño realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma puede hacer que el ambiente se sienta más húmedo y frío.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el norte y aumentará ligeramente en intensidad, alcanzando hasta 10 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio a la sensación de frío, aunque la alta humedad seguirá siendo un factor predominante.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio con niebla y bruma, seguido de un cielo nublado con temperaturas frescas. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán que la jornada transcurra sin mayores inconvenientes, aunque se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente debido a la sensación de frío persistente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.