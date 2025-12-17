El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría limitar la visibilidad y dar un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance la jornada, la situación se mantendrá similar, con la presencia de niebla en las horas más tempranas, especialmente entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

La temperatura en Salceda de Caselas oscilará entre los 3 y los 11 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 3 grados a las 8:00 de la mañana. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados hacia las 2:00 de la tarde. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 90% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 10 km/h. Predominarán las direcciones del norte y del sureste, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento más intensas, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes y niebla, no habrá acumulación de agua en el suelo, lo que podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que variarán a lo largo del día. Se aconseja precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad y a las condiciones de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.