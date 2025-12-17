El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Ribadumia se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera grisácea a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, y aunque no se esperan precipitaciones significativas, la sensación de humedad será notable. La temperatura oscilará entre los 5 y 12 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 75% y el 85%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos serán moderados, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h, predominando direcciones del norte y noreste. A medida que avance el día, se espera que los vientos se mantengan en torno a los 4-5 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un ligero aumento hasta un 10% en la tarde, aunque sin expectativas de lluvias. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, Ribadumia disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el frío.

La visibilidad será buena, aunque puede verse ligeramente afectada por la presencia de nubes. Los momentos más frescos se registrarán entre las 5 y las 8 de la mañana, cuando las temperaturas estarán en su mínimo, alrededor de 5-6 grados. A medida que el sol avance en el cielo, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia la tarde.

El orto se producirá a las 08:58 y el ocaso a las 18:03, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A pesar de la falta de sol, el ambiente será propicio para disfrutar de la belleza natural de Ribadumia, con paisajes que, aunque nublados, ofrecen su propio encanto invernal. En resumen, un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno ribadumiense.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.