El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Redondela se presenta con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que sugiere una atmósfera tranquila pero con una visibilidad algo limitada. Desde la medianoche hasta la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, con una ligera mejora hacia la noche, cuando se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas finales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas de 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 11 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan entre el 72% y el 92%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los habitantes de Redondela que se preparen para un día fresco y húmedo. La combinación de temperaturas bajas y alta humedad podría hacer que se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, cuando podría haber un leve aumento en la posibilidad de lluvias ligeras, aunque se estima que no superarán el 10%. Por lo tanto, es un buen día para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave puede proporcionar un alivio ante el frío, aunque es recomendable tener precaución en áreas abiertas donde las ráfagas puedan ser más intensas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y una humedad elevada, con un viento suave que puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre con la debida precaución ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.