El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la atmósfera durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y alcanzando picos del 94% en las horas matutinas. Esta elevada humedad, combinada con la falta de precipitaciones, sugiere que el día se sentirá fresco y algo húmedo, pero sin riesgo de lluvias. De hecho, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie a noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que el día transcurra sin ningún tipo de actividad eléctrica, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0%. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el inicio de una noche que se anticipa fresca, con temperaturas que podrían caer a 7 grados.

En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos breves al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.