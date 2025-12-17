El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma en algunos momentos, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades en las primeras horas y un ligero aumento en la tarde, aunque sin expectativas de que se materialicen en forma de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Pontecesures realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Sin embargo, en general, se espera que el viento sea suave y no cause inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el ambiente se torne más fresco, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas más frías del día, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la posibilidad de bruma en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.