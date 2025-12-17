El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 00:00 hasta las 20:00, se espera que las nubes cubran el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula en los periodos de la mañana y la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de un 10% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen en forma de lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y los 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia las 16:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 89% a las 00:00 y alcanzando picos del 96% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos serán suaves, predominando del sureste y el este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 4 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 12:00, alcanzando hasta 9 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 7 grados. La puesta de sol ocurrirá a las 18:03, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se prevé que traiga consigo condiciones adversas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica que puede ser más baja debido a la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.