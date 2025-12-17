El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de todo el día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y alcanzando picos del 88% en las primeras horas del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas variaciones, lo que sugiere que no se experimentarán cambios bruscos en el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas y hasta el mediodía, aumentando ligeramente a un 15% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las posibilidades de que se materialicen son bajas. Por lo tanto, es poco probable que los habitantes de Ponte Caldelas necesiten paraguas, aunque es recomendable estar preparados por si acaso.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento sea más intenso en las primeras horas, disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

La salida del sol está programada para las 08:57, mientras que el ocaso se producirá a las 18:02, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será limitada, lo que puede contribuir a la sensación de frío y a la persistencia de las nubes en el cielo.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. Los residentes deben prepararse para un tiempo invernal, con la posibilidad de disfrutar de un día tranquilo, aunque algo gris.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.