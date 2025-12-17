El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con ligeros aumentos en la tarde, pero sin que se anticipen lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados . Las mañanas comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados en las primeras horas, descendiendo a 4 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 74% y el 94% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La alta humedad también puede contribuir a una sensación de pesadez en el ambiente, aunque no se prevén condiciones de incomodidad extrema.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre 5 y 12 km/h, predominando direcciones del norte y noreste. Durante las primeras horas, el viento será más intenso, alcanzando hasta 12 km/h, pero se espera que disminuya ligeramente a medida que avance el día. Esto puede proporcionar un alivio temporal del frío, aunque la brisa fresca puede ser notable, especialmente en áreas abiertas.

La salida del sol está programada para las 08:58, mientras que el ocaso se producirá a las 18:03, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos acercamos al invierno. En resumen, el día en Poio será fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.