El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 4 y 11 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará, permitiendo que los habitantes de Pazos de Borbén disfruten de un ambiente fresco pero sin excesos.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h en las primeras horas del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que contribuirá a mantener las temperaturas en un rango fresco. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es mínima, con un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de la tarde, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, los residentes no tendrán que preocuparse por la lluvia, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin inconvenientes.

Los momentos más frescos se experimentarán entre las 00:00 y las 08:00, con temperaturas que rondarán los 4 a 6 grados. A partir de las 14:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 a 11 grados, lo que podría ser ideal para paseos o actividades al aire libre, siempre que se lleve ropa adecuada para el tiempo fresco.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presentará como un día nublado y fresco, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y propicio para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.