El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 8 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeros cambios, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 88% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Oia no experimente lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero, ya que el viento del norte, que soplará a velocidades de entre 5 y 9 km/h, podría hacer que la temperatura se sienta más fría.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte y del noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.

El orto se producirá a las 08:57, mientras que el ocaso está previsto para las 18:05, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos acercamos al invierno. La combinación de nubes altas, temperaturas frescas y viento del norte sugiere un día típico de diciembre en Oia, donde la naturaleza invita a disfrutar de paseos tranquilos y momentos de reflexión en un entorno sereno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-16T20:52:11.