El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de diciembre

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, aunque por la tarde podría descender ligeramente.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 87%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, sugiere que el día se sentirá fresco y algo húmedo, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lluvia en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque esta probabilidad es mínima, con un 5%. Por lo tanto, es poco probable que los residentes de O Rosal necesiten paraguas hoy.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, principalmente del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. En las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente.

El orto se producirá a las 08:56 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos acercamos al solsticio de invierno. La luz del día será limitada, lo que acentuará la sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. Los residentes deben prepararse para un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades al aire libre que no requieran exposición prolongada al frío.

